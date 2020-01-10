مقتل ثمانية من الحشد الشعبي العراقي في غارات جوية داخل سوريا 

2020/01/10 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس الجمعة على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “طائرات مجهولة استهدفت مستودعات […]

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