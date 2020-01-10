المتعاقد الأميركي الذي تسبب بمقتل قاسم سليماني.. تعرف عليه

2020/01/10 | 17:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن اسم وصورة المتعاقد #الأميركي الذي أدى قتله إلى اندلاع أزمة بين #الولايات_المتحدة وإيران، امتدت لتطال رأس القائد الإيراني #قاسم_سليماني.وأوضحت الصحيفة […]

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