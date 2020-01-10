قانوني: العراق امام فرصة لاخراج القوات الأميركية بالطرق الدبلوماسية

2020/01/10 | 17:12 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد الخبير القانوني عبد العزيز العيساوي، الجمعة، ان العراق امام فرصة لاتعوض يستطيع من خلالها اخراج القوات الأميركية من العراق وتجنب حدوث أي صدامات، لافتا الى ان مجلس الامن ومجلس النواب الأميركي سيقفان الى جانب العراق في اخراج القوات الأميركية بعد ان وقفت واشنطن ضد سياسات ترامب.وقال العيساوي في تصريح له ان “ ...

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