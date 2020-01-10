اللحظات الأولى بعد الهجوم على قاعدة K1 بكركوك.. فيديو جديد وشهادات توثق الرعب

2020/01/10 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة "ميليتري تايمز" الأميركية مقطع فيديو حصريا يظهر اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "K1" في كركوك وراح ضحيته متعاقد أميركي من أصل عراقي.

الهجوم الذي وقع في الـ27 من ديسمبر، ونفذته كتائب حزب الله الموالية لإيران، تم بواسطة نحو 30 صاروخا واستهدف القاعدة العسكرية العراقية التي تستضيف جنودا أميركيين.

يظهر في الفيديو ومدته 1:39دقيقة، عسكريين ومدنيين أميركيين يركضون داخل القاعدة، فيما تتصاعد النيران وتسمع أصوات انفجارات وفرقعة.

وتنقل الصحيفة عن مصدر من داخل القاعدة العسكرية يصف ما جرى حينه بالقول "سقط الصاروخ وتبعه الثاني وثم الثالث وقلت بيني وبين نفسي إن الأمور انتهت، سيصيبني أحد هذه الصواريخ لا محالة".

ويتابع "بعدها ركضنا باتجاه المخابئ للاحتماء، وفي الطريق شاهدنا مخازن العتاد والأسلحة وهي تشتعل".

واشتعلت النيران في مستودع الأسلحة بعد أن أصاب صاروخ من عيار 107 ملم كتلة اسمنتية مما تسبب في انهيارها ونشوب حريق نتيجة تماس كهربائي.

وأخبر المصدر "ميليتري تايمز" أن القاعدة تستعد لمزيد من الهجمات، لكنه لم يعط توضيحات أكثر بهذا الشأن لأسباب أمنية.

تسبب الهجوم في مقتل نورس حميد (33 عاما) وهو متعاقد أميركي عراقي كان يعمل مترجما، فضلا عن إصابة أربعة جنود أميركيين آخرين.

ودفع الهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بضرب قواعد لكتائب حزب الله في منطقة القائم غربي الأنبار.

الضربات الأميركية الانتقامية تلاها هجوم لعناصر ومسلحين من الحشد الشعبي حاولوا اقتحام للسفارة الأميركية في بغداد ليلة رأس السنة.



وأخيرا قوبل اذلك الاعتداء بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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