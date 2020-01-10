2020/01/10 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري: الوحدة الايرانية العراقية وجود تاريخي لا مثيل لها بالعالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: الوحدة الايرانية العراقية وجود تاريخي لا مثيل لها بالعالم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: الوحدة الايرانية العراقية وجود تاريخي لا مثيل لها بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).