الحكيم يطالب بالعودة لخريطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا

2020/01/10 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ووضع حل للأزمة الحالية بالعودة الى خريطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا.

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