2020/01/10 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، مواصلة بعض الاحزاب الكبيرة إصرارها على تقاسم المناصب، على الرغم مما تعانيه البلاد من اوضاع أمنية واحتجاجات.

وأكد المكصوصي في تصريح، ان بعض الأحزاب الكبيرة لا تزال تصر على حصصها من المناصب، ولم تتخل عن التفكير القديم الذي يعارضه ويرفضه المتظاهرون في ساحات الاحتجاج، في وقت يؤمن فيه البعض بأن منصب رئيس الحكومة هو حصة تابعة لمكون معيّن، مضيفا ان تحالف سائرون ومعه كتل برلمانية وأحزاب، سيقف بالضد من كل محاولات تمرير مرشحين يرفضهم الشعب العراقي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكصوصي: بعض الأحزاب الكبيرة تواصل إصرارها على اقتسام المناصب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكصوصي: بعض الأحزاب الكبيرة تواصل إصرارها على اقتسام المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).