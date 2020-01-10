2020/01/10 | 17:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على خطبة المرجعية الدينية العليا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم : هل هناك خطاب تحذيري اكثر من الذي اطلقته المرجعية اليوم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم : هل هناك خطاب تحذيري اكثر من الذي اطلقته المرجعية اليوم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم : هل هناك خطاب تحذيري اكثر من الذي اطلقته المرجعية اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).