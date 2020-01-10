الحكيم : هل هناك خطاب تحذيري اكثر من الذي اطلقته المرجعية اليوم

2020/01/10 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على خطبة المرجعية الدينية العليا.

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