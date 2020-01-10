. إدارة برشلونة تجتمع مع تشافي في قطر وقرار منتظر خلال أيام

2020/01/10 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر من جديد أكثر من أسم على طاولة إدارة برشلونة الإسباني، بعد تعثر الفريق من جديد تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

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