رد المسماري على مبادرة أردوغان وبوتين

2020/01/10 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن منصور صحفي ليبي مستقل أصدر الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين بيانًا مشتركًا دعا فيه رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي مشير خليفة حفتر إلى وقف إطلاق النار.اتخذت الأطراف المتنازعة عليها هذه المبادرة بطرق مختلفة – وافق السراج بسعادة ,ولم يستجب حفتر بشكل واضح.نشر المتحدث الرسمي […]

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