الاولمبي يستأجر ملعباً بـ

2020/01/10 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأجرى المنتخب الاولمبي العراقي بكرة القدم ظهر اليوم الجمعة، الوحدة التدريبية الأخيرة قبل لقاء المنتخب البحريني في الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى في نهائيات كأس آسيا الجارية حاليا في تايلند .الوحدة التدريبية التي جرت على ملعب فندق راما جارندز مقر إقامة المنتخب حيث تم استئجار الملعب ب٣٥٠ دولار تقريبا لمنح اللاعبين اكثر فرصة زمنية للاستشفاء وذلك لبعد المسافة للملعب المخصص للتدريب والذي يستغرق اكثر من ساعة ونصف ذهابًا وإيابًا الوحدة التدريبية شهدت حضور جميع اللاعبين وخلت من اصابات اومشاكل ادارية للاعبين حيث ان 23 لاعبا جاهزون للقاء الغدوقام الملاك التدريبي بقيادة عبد الغني شهد بتطبيق التكتيك الخاص بمباراة الغد من خلال تقسيم القائمة الى فريقين مابين الاساسية والاحتياط ومداورة اللاعبين مابين الفريقين.يذكر ان منتخبنا الاولمبي سيواجه نظيره البحريني في الساعة 1:15 من ظهر غدا السبت في ثاني مبارياته بعد ان تعادل مع نظيره الاسترالي (1-1) في الجولة الافتتاحية .

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