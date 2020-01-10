ترامب يهنئ كيم جونغ أون بعيد ميلاده

2020/01/10 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن "الرئيس الأمريكي أعطاه رسالة ليسلمها إلى زعيم كوريا الشمالية"، مضيفا أنه "سلمها، أمس الخميس".

وأضاف بعد عودته إلى كوريا الجنوبية، أن "اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونغ أون، وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة"، بحسب "رويترز"

ووفقا لسجلات الحكومة الأمريكية، فإن يوم مولد كيم جونغ أون هو 8 يناير 1984، على الرغم من تكتم بيونغ يانغ التي لم تؤكد هذا الموعد أبدا.

بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت روسيا أنه لا أساس حاليا لتحميل إيران المسؤولية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران، مشددة على أن أي محاولات لحصد مكاسب سياسية عبر هذه القضية أمر غير لائق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح

بغداد اليوم- متابعة

أطلق مجهول النار، اليوم الجمعة، في قاعدة "ماكديل" الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة Military Times، نقلا عن السلطات المحلية.

وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلا

بغداد اليوم

طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، شتيفان دي كيرسمايكر، للصحفيين: &quo

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