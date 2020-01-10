2020/01/10 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، جميع الاطراف المعنية في البلاد للاحتكام الى خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية في وقت سابق، للتوصل الى حل للأزمة الحالية.

وخاطب السيد الحكيم عبر بيان جميع الأطراف بالقول، هل هناك اوضح من التحذير الذي اطلقته المرجعية الدينية اليوم، من مغبة تمسك بعض الاطراف السياسية بالتعامل بأسلوب المغالبة، لا سيما تلك التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والإمكانات، ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين، مطالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، ووضع حل للأزمة الحالية، من خلال العودة الى خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية في بيانها خلال خطبة الجمعة، في العشرين من شهر كانون الاول عام الفين وتسعة عشر، فيما ختم السيد الحكيم بيانه بعبارة حمى الله مرجعيتنا وشعبنا ووطننا من كل سوء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم مخاطبا جميع الأطراف: هل هناك أوضح من تحذير المرجعية الدينية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم مخاطبا جميع الأطراف: هل هناك أوضح من تحذير المرجعية الدينية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).