شاهد.. رد فعل الشعب العراقي بعد خطبة المرجعية

2020/01/10 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل المصلين العراقيين في صحن الامام الحسين (ع) بعد خطبة اليوم الجمعة للسيد علي السيستاني...

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