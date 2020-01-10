بالصور: حضور لافت لكبار السن وفعاليات “شبابية”.. هكذا بدت ساحة لتحرير بعد وصول حشود “مليونية 10 كانون”

2020/01/10 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، فعاليات مختلفة وتوافد حشود كبيرة من مختلف الفئات العمرية، بعد تحشيد لـ”مليونية 10 كانون” التي دعا اليها متظاهرون وناشطون منذ ايام.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، حشود كبيرة من المتظاهرين وبفئات عمرية مختلفة، لبّوا الحملة التي اطلقها متظاهرون وناشطون لـ”مليونية 10 كانون”، محاولين اعادة […]

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