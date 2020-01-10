المرأة اللبنانية.. قصة عاملة أجنبية في بيروت

2020/01/10 | 18:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حلقة اليوم من "هي الحدث" نعرض تقارير خاصة حول نساء خضن تجاربهن مميزة.



نبدأ جولتنا مع قدس السامرائي، شابة عراقية تجوب شوارع بغداد حليقة الرأس تضامنا مع مرضى السرطان.



وإلى لبنان حيث نعرض لكم قصة رشا، عاملة منزل اثيوبية تحدثت عن معاناتها والانتهاكات التي تعرضت لها على مدى سنوات.



ثم نذهب إلى الأردن للقاء اسلام الأزايدة، أول شابة اردنية تعمل في مجال صيانة الطائرات والمحركات.



ونبقى في الأردن لنختتم جولتنا مع فرقة "نايا" النسائية والأولى من نوعها في البلاد، هدفها الحفاظ على التراث الموسيقى العربي من أغاني طربية وموشحات اندلسية.

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