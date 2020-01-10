قوات الأمن في البصرة تعتقل عدد من المتظاهرين وتعتدي عليهم حسب شهود عيان

2020/01/10 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة..أين} أكد شهود عيان ان قوات الأمن في محافظة البصرة قامت بأعتقال العديد من المتظاهرين في منطقة العشار عصر هذا اليوم حيث قامت القوات الأمنية بتفريق تظاهرة واسعة انطلقت اليوم بأستخدام الغاز المسيل للدموع

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