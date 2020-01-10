اطلاق سراح عدد من المتظاهرين بعد اعتقالهم في البصرة

2020/01/10 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد شهود عيان في محافظة البصرة، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية اطلقت سراح عدد من المتظاهرين الذين اعتقلوا في وقت سابق.وذكرالشهود لـ"كلكامش برس"، إن "القوات الامنية اطلقت سراح عدد من المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم اليوم".واضافوا ان "المتظاهرين اعلنوا قبل قليل انسحابهم التدريجي من امام قيادة شرطة البصرة بعد تجمعهم عصر اليوم احتجاجا على اعتقال عدد من المتظاهرين".

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