الجيش يهدد المتظاهرين في ساحة الفردوس بفض الاعتصام بـ

2020/01/10 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهددت قوات الجيش في بغداد، مساء اليوم الجمعة، المتظاهرين بفض اعتصامهم بـ"القوة" ما لم ينسحبوا من ساحة الفردوس وسط العاصمة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان قوات الجيش هددت المعتصمين في ساحة الفردوس وسط بغداد، وأمهلوهم عشرة دقائق لفض الاعتصام او اللجوء الى تنفيذ الامر العسكري وفضهه بالقوة.يذكر ان ناشطين ومدونين قاموا بحملة تحشيد واسعة، للخروج في تظاهرات مليونية في ساحة التحرير والمحافظات الاخرى، تحت شعار "البرلمان لا يمثلوني" لاستمرار زخم التظاهرات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

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