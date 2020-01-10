2020/01/10 | 18:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: أولويات العراق تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي: أولويات العراق تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي: أولويات العراق تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي: أولويات العراق تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).