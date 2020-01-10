الناتو: الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني

2020/01/10 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران يوم 3 يناير، أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني، داعيا سلطات الجمهورية الإسلامية للتعاون في التحقيق.

يتبع..

بغداد اليوم _ متابعة

قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأس

بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت روسيا أنه لا أساس حاليا لتحميل إيران المسؤولية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران، مشددة على أن أي محاولات لحصد مكاسب سياسية عبر هذه القضية أمر غير لائق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح

بغداد اليوم- متابعة

أطلق مجهول النار، اليوم الجمعة، في قاعدة "ماكديل" الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة Military Times، نقلا عن السلطات المحلية.

وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلا

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