حلف روسي ايراني تركي عراقي مرتقب مضاد للولايات المتحدة!!

2020/01/10 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب تكشفت في الآونة الأخيرة محاولات روسية إيرانية تركية عراقية لإحياء معالم حلف بدأ يتشكل منذ المواجهة مع داعش قبل أكثر من عام، وتجد فيه الدول الأربعة ان بإمكانها إحياء حلف مضاد للولايات المتحدة والناتو ، بدأت روسيا منذ فترة التحرك لإنشائه ، وتجد فيها ضالتها للعودة بقوة الى المنطقة ، في مواجهة المشروع […]

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