2020/01/10 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صور: أجواء مليونية ساحة التحرير التي دعت لها منظمات و أطراف عديدة.

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