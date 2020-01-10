لوفتهانزا الألمانية توقف رحلاتها الى طهران لأسباب أمنية

2020/01/10 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”، إيقاف رحلاتها الجوية الى العاصمة طهران لأسباب وصفتها بالأمنية.

وأكدت الشركة في بيان، انها أوقفت الرحلات الى طهران لغاية العشرين من الشهر الجاري، كإجراء احترازي، وبغية إعادة تقييم الحالة الأمنية المتغيرة حول مطار طهران، مبينة انها ستحدد فيما إذا كانت ستستأنف رحلاتها في الأيام التالية بعد الحصول على المعلومات التفصيلية بشأن الأوضاع في الأجواء الايرانية.

وجاء اعلان الشركة بالتزامن مع تزايد الشكوك، حول مسؤولية الدفاعات الجوية الإيرانية، عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب العاصمة الإيرانية، والتي لقي خلالها مئة وستة وسبعون راكبا مصارعهم.

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