المتظاهرون يرفعون شعارات تطالب بالحفاظ على السيادة الوطنية

2020/01/10 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور مئة يوم على بدء التظاهرات ،شهدت ساحات التظاهر في أغلب المحافظات ،اليوم الجمعة، تحشيداً جديداً وسط هتافات تطالب بالحفاظ على السيادة الوطنية وعدم الانجرار الى التصعيد

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