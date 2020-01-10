التخطيط: اعتماد الأقضية والنواحي من اختصاص البرلمان والمفوضية

2020/01/10 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن آلية اعتماد الوحدات الإدارية المتمثلة بالأقضية والنواحي في إجراء الانتخابات، هي من اختصاص مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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