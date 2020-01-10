الاتصالات تنهال على المسؤولين العراقيين.. من اخرهم؟

2020/01/10 | 18:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة، لنظيره الفلندي بيكا هافيستو، ضرورة احترام السيادة العراقية....

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