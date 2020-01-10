2020/01/10 | 18:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية: أي وفد أميركي يتوجه إلى العراق سيناقش إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية وليس سحب القوات .المصدر قناة الميادين

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