2020/01/10 | 18:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لحلف شمال الاطلسي: سنستأنف مهمة الحلف في العراق حين يكون الوقت مناسبا لذلك .المصدر قناةالميادين تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

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