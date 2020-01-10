الخارجية الأميركية: أي وفد أميركي سيرسل للعراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأميركي

2020/01/10 | 18:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزارة الخارجية الاميركية، اليوم الجمعة، أن أي وفد أميركي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات وليس الانسحاب.

وقالت الوزارة في بيان إن "واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية".

وأضافت أن "أي وفد أميركي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الاميركي".

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