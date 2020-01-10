2020/01/10 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات ايرانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات ايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).