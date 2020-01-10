2020/01/10 | 18:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو بدء تنفيذ الاتفاقية (العراقية – الصينية) وانه على خلفية ذلك صدرت الحكومة 100 ألف برميل نفط لبكين لبدء الأعمار.وقال قدو للمربد واطلعت عليه وكالة صدى , أن البرلمان لا يعارض البدء بتنفيذ اتفاقية الحكومة مع الصين رغم عدم عرضها قبل التنفيذ على البرلمان للاطلاع والتصويت عليها.وكان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: الاتفاقية مع الصين بدأ تنفيذها والحكومة صدرت 100 الف برميل نفط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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