 عشرة قتلى في تفجير اثناء صلاة العشاء بمسجد في باكستان 

2020/01/10 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كويتا (باكستان)-(أ ف ب) – قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة واحد الاطباء.وقال قائد شرطة اقليم بلوشستان محسن حسن بات لوكالة فرانس برس أن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا،كبرى مدن الاقليم.وأكد الطبيب […]

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