الشرطة الجزائرية تتخذ اجراءات استباقية قبيل مسيرة الحراك الأسبوعية

2020/01/10 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر (أ ف ب) – فرقت الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة تظاهرة مناهضة للنظام قبيل التجمّع الأسبوعي ال47 للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ شباط/فبراير 2019، وفق صحافي في فرانس برس.وفض عناصر الشرطة، وكان بعضهم يحملون عصيا، تجمّعا لعدة عشرات من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، بعد أسبوع من تعيين الرئيس […]

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