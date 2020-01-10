صحيفة أميركية تنشر مقطعا للحظات الأولى لقصف القاعدة الأميركية قرب كركوك

2020/01/10 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة “ميليتري تايمز” الأميركية، لقطات فيديو تُظهر اللحظات الأولى للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة كي وان قرب كركوك، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

ويتضمن المقطع مشاهد لعسكريين ومدنيين أميركيين يركضون داخل القاعدة، في وقت تتصاعد فيه النيران، وتُسمع أصوات انفجارات، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر من داخل القاعدة العسكرية، قوله معلقا على القصف، ان صاروخا سقط على القاعدة، وتبعه الثاني والثالث، ركض بعدها الجميع باتجاه المخابئ للاحتماء، وفي الطريق شاهدوا مخازن العتاد والأسلحة وهي تشتعل.

وكان الهجوم الذي نفذته كتائب حزب الله العراقي، واستهدفت من خلاله أكبر قاعدة للقوات الأميركية في العراق، قد أسفر عن مقتل متعاقد أميركي من أصل عراقي، إضافة الى إصابة أربعة جنود أميركيين.

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