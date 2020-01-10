الاعلام الامني تعلن انتهاء عملية

2020/01/10 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

مسلحون يغتالون الصحفي احمد الصمد في البصرة

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن ‏القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة المثنى، اقدما على كسر أنبوب للنفط وسرقته.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في المثنى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ف

بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر امني محافظة ديالى، الجمعة، تفاصيل مهمة عن اعتقال ما اسماه "امير المخدرات" داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فريقا مختصا في مكافحة المخدرات كان يعمل منذ اشهر عدة من اجل تع

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