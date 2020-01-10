2020/01/10 | 19:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مطلع انه تم بيع الطابق الرابع من المطعم التركي بمبلغ قدره ١٣٠ مليون دينار .وقال المصدر ان الذي باع الطابق الرابع هو المدعو”سيد حسين” وان الطرف المشتري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع الطابق الرابع من المطعم التركي بمبلغ قدره ١٣٠ مليون .. تعرف على المشري) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع الطابق الرابع من المطعم التركي بمبلغ قدره ١٣٠ مليون .. تعرف على المشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).