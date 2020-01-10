بياناً للوقف الشيعي بشأن ملكية جامع الرحمن وسط بغداد

2020/01/10 | 19:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ديوان الوقف الشيعي، الجمعة، بياناً بشأن قرار القضاء بإعادة جامع الرحمن الكبير إلى الديوان.وذكر الديوان في بيان له، انه “استنادا للرسالة الوطنية والدينية والاخلاقية التي يرتكز عليها ديوان […]

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