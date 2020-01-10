فيلم أنا الماعز الأليف.. خبيث ورموزه عميقة

2020/01/10 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني فيلم “أنا الماعز الأليف”،هو فيلم رسوم متحركة ،أصاب الجميع بالرعب وفك رموز نهاية العالم ،أنتجته شركة كندية ،وإستغرق العمل فيه سبع سنوات ،لإنتاج فيلم خطير مدته سبع دقائق،يتحدث عن الخير والشر وإن قوى الشر هي التي تغذي مشاكل العالم،وبحسب العارفين فإن هذا الفيلم ليس ماسونيا ،بل يهاجم الماسونية،ومع ذلك فإن كل حركة فيه […]

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