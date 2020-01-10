2020/01/10 | 19:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص_ الحل العراق طالب عضو مجلس التجمّع الرافض للتوسع الإيراني عبد الوهاب الشمري، اليوم الجمعة، بإخراج الميليشيات المرتبطة بـ #إيران من غرب #الأنبار وذلك بعد تزايد نفوذها بشكلٍ كبير.الشمري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تزايد نفوذها.. مطالباتٌ بخروج الميليشيات من غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تزايد نفوذها.. مطالباتٌ بخروج الميليشيات من غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).