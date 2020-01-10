واشنطن تفرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد

2020/01/10 | 19:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الجمعة، فرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد .

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