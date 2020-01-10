أورتاغوس: وفد اميركي سيزور العراق

2020/01/10 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق سيبحث إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

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