التيارات والجهات التي تواجدت هذا اليوم في ساحه التحرير واعدادهم

2020/01/10 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- التيار المدني 2- مستمرون 3- الحراك المدني المستقل 4- الحزب الشوعي العراقي 5- ثوار ساحة التحرير 6- رابطة الاحتجاجات العراقيه 7- حركة شاروكين والتنوير الانساني 8- حركة العراق الديمقراطي […]

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