القضاء يقرر إعادة جامع [الرحمن الكبير] للوقف الشيعي ودفع الفضيلة 313 مليار دينار

2020/01/10 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ إعادة جامع الرحمن الكبير للديوان وإلزام حزب الفضيلة الاسلامي بدفع اجر المثل اكثر من 313 "مليار دينار الى الوقف الشيعي عن"تجاوزه على الجامع وملحقاته (غصبا وتعديا) لأكثر من 16 عاماً.

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