اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية احمد عبد الصمد في البصرة

2020/01/10 | 19:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن مجهولين اغتالوا مراسل قناة دجلة في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا مراسل قناة دجلة في البصرة، أحمد عبدالصمد، فيما أصيب مصور القناة صفاء التميمي بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "حادثة الاغتيال حصلت بمنطقة الشمشومية مقابل قيادة شرطة المحافظة".

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