حقوق الإنسان في البصرة تعلن إطلاق سراح 15 متظاهرا

2020/01/10 | 19:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح عدد من المتظاهرين المعتقلين في المحافظة.

وذكر مدير مكتب المفوضية، مهدي التميمي لـ"الغد برس"، أن "الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة المكتب بالتعاون مع الأطراف المعنية في البصرة ساهمت بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين والبالغ عددهم 15 متظاهرا".

وكانت القوات الأمنية فرقت تظاهرات في ساحة ام البروم بمحافظة البصرة واعتقال العديد من المتظاهرين.

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