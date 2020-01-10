فيديو : لحظة اغتيال مراسل قناة “دجلة” في الرأس

2020/01/10 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لحظة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد مراسل قناة الكربولي في البصرة بطلقة في الرأس مساء اليوم الجمعة.

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