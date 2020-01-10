اغتيال الاعلامي أحمد عبدالصمد خلال تغطية تظاهرات البصرة

2020/01/10 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخر صورة للاعلامي الشهيد احمد عبدالصمد في تقريره التلفزيوني من البصرة البصرة- الزمان اغتال مسلحون تابعون الى جهة غير واضحة، اليوم الجمعة، الاعلامي التلفزيوني المعروف أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة خلال عمله في تغطية التظاهرات هناك.وتنتشر المليشيات في البصرة وجنوب العراق بكثافة .وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة […]

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