اياد علاوي يعلن استقالته من مجلس النواب

2020/01/10 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب، لـ”فشل المجلس في اداء دوره”.وقال مكتب علاوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله […]

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