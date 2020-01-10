2020/01/10 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، اليوم الجمعة، استقالة الأخير من عضويته في مجلس النواب.

وذكر مكتب علاوي، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي، نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الخارجية الإميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض مجموعة عقوبات تستهدف مسؤولين كبارا في النظام الإيراني.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن "حملة من العقوبات الأميركية ستستهدف قريب

‎بغداد اليوم- بغداد

وجه معتصمو ساحة التحرير، اليوم الجمعة، رسالة الى العوائل العراقية، بخصوص التظاهرات الحاشدة التي انطلقت اليوم في المحافظات العراقية.

وجاء في الرسالة التي وجهها معتصمو التحرير، "الى العوائل العراقية الكريمة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق سيبحث هناك إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وليس سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، ف

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